Énergie, finance et immobilier, les meilleurs secteurs du S&P500 cette année

Alors que l'indice S&P500 poursuit son ascension record, trois sous-secteurs se sont distingués jusqu'à présent au cour de l’année : l'énergie, la finance et l'immobilier.

Alors que l’indice S&P500 poursuit son ascension record (+25 % depuis le début de l’année), trois sous-secteurs se sont distingués jusqu’à présent au cour de l’année : l’énergie (+52,31 %), les services financiers (+35,47 %) et l’immobilier (+31,89 %). Une hausse de demande de combustibles fossiles face à une pénurie d’offre a porté les prix du pétrole, du gaz et du charbon à des niveaux record ou pluriannuels, ce qui a stimulé les revenus et les résultats des actions d’énergie. Les actions financières (par exemple les banques) ont suivi le mouvement pendant la période de forte inflation, les investisseurs pariant que les hausses de taux inévitables augmenteront les résultats financiers des banques. Les valeurs immobilières ont suscité une attention similaire vu l’incertitude, grâce à leur stabilité historique par rapport à celle du marché global.

Pour les investisseurs désireux d’investir dans ces secteurs, les ETF sont les meilleurs outils pour le faire en atténuant les risques par la diversification. Exposé aux actions du secteur de l’énergie du S&P 500, Energy Select Sector SPDR Fund ETF (XLE) est l’un des plus grands ETF américains dans ce domaine, avec 27 milliards de dollars d’actifs. Depuis le début de l’année, le fonds a gagné +56,75 %.

Le SPDR Financial Select Sector Fund ETF (XLF), dont l’actif s’élève à 46 milliards de dollars, offre une exposition aux actions de sociétés financières américaines de grande et moyenne capitalisation. Le XLF a progressé de +37,41% cette année. Pour une exposition au troisième meilleur secteur de l’année, le SPDR Real Estate Select Sector ETF (XLRE) peut faire l’affaire, puisqu’il a enregistré un rendement de +34,39 % cette année.

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires pour trouver les investissements les plus appropriés.

