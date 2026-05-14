Eneos va racheter la participation de Chevron dans Singapore Refining ainsi que d'autres actifs pour 2,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails. Modification du mot-clé média par rapport à la version précédente: IRAN-CRISIS/SINGAPORE-REFINERY-CHEVRON)

Eneos Holdings 5020.T a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la participation de 50 % détenue par Chevron dans Singapore Refining Company (SRC) ainsi que d'autres actifs en Asie du Sud-Est et en Australie pour 2,2 milliards de dollars.

La transaction, qui comprend les actifs de Chevron au Vietnam, en Australie, aux Philippines et en Malaisie, devrait être finalisée en 2027, a indiqué Eneos.

“Cet investissement représente une étape importante dans le renforcement de la plateforme commerciale qui relie le Japon à l'Asie du Sud-Est et à l'Océanie, tout en réunissant les atouts concurrentiels développés sur chaque marché afin de faire passer la croissance de notre groupe à la vitesse supérieure”, a déclaré Miyata Tomohide, directeur général d'Eneos Holdings.

Il s'agit de la première incursion d'Eneos dans le secteur du raffinage en Asie en dehors du Japon. Le raffineur exploite neuf complexes de raffinage au Japon, dont une coentreprise avec PetroChina 0857.HK .

La cession de la participation dans SRC marque la deuxième transaction majeure dans le secteur du raffinage au sein de la plaque tournante pétrolière asiatique depuis que Shell SHEL.L s'est séparée de son complexe de raffinage et pétrochimique emblématique de Bukom en 2024.