Enel: voit son engagement durable récompensé information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 13:37

(CercleFinance.com) - Enel a été confirmé dans les indices FTSE4Good Index Series et Euronext Vigeo-Eiris (Euronext VE), qui classent les meilleures entreprises mondiales en termes de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de transparence.



Dans ce dernier, Enel a maintenu sa place dans l'indice World 120, ainsi que dans les indices régionaux Euronext VE, Eurozone 120 et Europe 120, qui répertorient les 120 entreprises les plus durables parmi les 500 plus grandes entreprises à capital flottant de la zone euro et de l'Europe.



FTSE4Good et Euronext V.E. ont tous deux récompensé l'engagement d'Enel à intégrer les pratiques ESG dans sa stratégie commerciale tout au long de sa chaîne de valeur.



Le fait qu'Enel figure depuis longtemps dans les principaux indices mondiaux de développement durable s'appuie 'sur son engagement à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes et à contribuer au développement durable des zones locales où elle opère', souligne la société.