Cercle Finance • 22/09/2020 à 13:06
Enel : vers une fusion avec sa filiale chilienne









(CercleFinance.com) - Enel et Enel Américas, sa filiale chilienne, s'apprêtent à fusionner. Le conseil d'administration chilien a en effet entamé le processus d'approbation de la fusion, dans l'objectif de simplifier l'organisation du groupe avec l'intégration des activités non conventionnelles d'énergie renouvelable du groupe Enel en Amérique centrale et du Sud (à l'exception du Chili) dans Enel Américas. La fusion se traduira notamment par une augmentation de la participation d'Enel dans Enel Américas.

