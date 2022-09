Enel: un projet d'hydrogène vert subventionné information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - SardHy Green Hydrogen, la société créée sur la base d'un projet commun d'Enel Green Power et de Saras figure parmi les bénéficiaires italiens du soutien public de 5,2 milliards d'euros approuvé par l'Union européenne, dans le cadre de l'IPCEI Hy2Use.



Ce fonds vise à soutenir la recherche et l'innovation, le premier déploiement industriel et la construction d'infrastructures pertinentes dans la chaîne de valeur de l'hydrogène.



L'initiative devrait voir SardHy Green Hydrogen installer un électrolyseur de 20 MW sur le site industriel de Sarroch, dans la province de Cagliari.



L'installation, alimentée exclusivement par l'énergie renouvelable d'Enel Green Power, servira à produire de l'hydrogène vert pour la raffinerie de Saras, dans le but de réduire l'empreinte carbone de ses processus de raffinage.



' Pour que l'hydrogène vert se généralise, nous devons travailler sur la technologie et l'innovation ', a déclaré Salvatore Bernabei, directeur général d'Enel Green Power.



Dario Scaffardi, directeur général de Saras, ajoute : ' Le raffinage est connu pour être l'un des secteurs industriels les plus consommateurs d'hydrogène, et notre site de Sarroch est particulièrement adapté à l'application d'un tel programme. '