Enel: titre en repli, un broker dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Enel cède près de 2% à Milan alors que Jefferies a dégradé sa recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 7 à 6,5 euros, malgré la présentation par la nouvelle direction du groupe d'un 'plan d'affaires raisonnable assorti d'un dividende attractif'.



'Bien que nous considérions que les bénéfices de 2024 seront principalement protégés par des couvertures, nous sommes moins convaincus d'une surperformance au-delà dans un contexte de baisse rapide des prix de l'électricité en Europe', prévient le broker.



Jefferies continue d'apprécier le modèle d'affaires du groupe énergétique italien, mais il affirme 'ne pas voir de catalyseur à court terme susceptible d'aider l'action à se revaloriser de manière significative'.







