Enel: signe un accord pour soutenir les PME italiennes information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Enel Energia et SACE ont signé un accord qui permettra aux clients professionnels de demander plus facilement le paiement échelonné de leurs factures d'électricité et de gaz.



L'objectif de l'accord est d'offrir les conditions les plus favorables aux clients d'Enel Energia afin de négocier le paiement différé des factures par le biais de Cauzione Energia PMI, une solution numérique mise en oeuvre par SACE.



' Cet accord vient compléter le programme de mesures extraordinaires que nous avons mis en oeuvre afin d'atténuer les effets de la crise énergétique pour tous nos clients, qu'ils soient professionnels ou résidentiels ', a déclaré Nicola Lanzetta, directeur d'Enel Italia.



' Cauzione Energia PMI nous a permis de prouver que nous sommes capables de soutenir les petites et moyennes entreprises avec une offre de solutions complètes, facilement accessibles et numérisées ', souligne Valerio Perinelli, directeur général de SACE BT.