Enel : revoit à la hausse ses attentes pour 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Enel annonce relever ce mercredi ses objectifs de bénéfices, alors que le groupe de services publics investit dans les énergies renouvelables et les réseaux tout en simplifiant sa structure d'entreprise. Enel a en effet atteint ses attentes avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% pour les neuf premiers mois de 2019, à 57,1 milliards d'euros. Toutefois, le résultat net est tombé à 813 millions d'euros, loin des 3 milliards d'euros enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2018, en raison de performances moindres dans plusieurs centrales au charbon en Italie, en Espagne, au Chili et en Russie. Enel a annoncé un acompte sur dividende de 0,16 euro par action pour 2019, en hausse de 14,3% par rapport à l'acompte sur dividende distribué en janvier de cette année. Le groupe espère dépasser son objectif d'EBITDA ordinaire consolidé pour l'ensemble de l'année, pour le porter à environ 17,8 milliards d'euros, et viser un revenu ordinaire net d'environ 4,8 milliards d'euros à fin 2019.

Valeurs associées ENEL MIL -0.99%