Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: remporte 11,5GW de contrats après une enchère de Terna information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Dans le cadre des enchères du marché de capacité attribuant les contrats, Enel a remporté l'enchère, lancée par Terna, le gestionnaire du réseau de transport (GRT) italien.



Enel a remporté des contrats pour 11,5 GW sur un total d'environ 42,2 GW attribués par le GRT, soit 10,5 GW de capacité existante et 1 GW à l'étranger.



Introduites en 2019, les enchères sur le marché de capacité sont l'un des outils envisagés par le Plan national intégré énergie et climat italien pour atteindre les objectifs de transition énergétique du pays, permettant de fermer les centrales électriques au charbon d'ici 2025 et d'encourager les investissements nécessaires dans les technologies flexibles pour garantir l'adéquation et la sécurité du système électrique national en Italie.





Valeurs associées ENEL 6,45 EUR MIL +0,33%