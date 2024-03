Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: record du nombre de raccordements en 2023 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Enel fait savoir que sa division Enel Grids, dédiée à la distribution d'électricité, a atteint un record en enregistrant quelque 540 000 nouveaux raccordements de producteurs-prosommateurs (ce dernier terme désignant des consommateurs ayant tendance à se professionnaliser et se rapprocher de la figure de producteur) à ses réseaux en 2023, soit une augmentation de 56 % par rapport au précédent record établi en 2022.



Ces connexions, dont environ 90 % sont situées en Europe, ont ajouté 7,9 GW de capacité renouvelable au système de distribution dans les régions dans lesquelles Enel opère.



Sur les 7,9 GW connectés par Enel en 2023, l'Italie représentait 4,7 GW. Au total, Enel a raccordé à ce jour environ 39 GW à ses réseaux de distribution en Italie.





