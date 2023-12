Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: rachète 317 000 de ses actions pour 2,1 ME information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Enel annonce avoir acheté 317 000 actions propres entre les 18 et 22 décembre 2023, au prix moyen de 6,6766 euros par action sur le marché Euronext Milan, pour une contrepartie totale de 2 116 469 euros.



L'opération fait suite à l'annonce du 5 octobre 2023 concernant le démarrage d'un programme de rachat d'actions.



Depuis le début du programme, Enel a acheté 3.191.224 actions propres (soit environ 0,0314% du capital social), pour un montant total de 19 756 082 euros.



Compte tenu des actions propres déjà détenues, Enel détient au 22 décembre 2023 un total de 9.076.330 actions propres, soit environ 0,0893% du capital social.





