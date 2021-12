Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: protocole d'accord avec la Fondazione Patrimonio information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Enel X et la Fondazione Patrimonio Comune ont signé un protocole d'accord pour encourager la diffusion des communautés énergétiques dans le pays.



' Le partenariat de deux ans vise à promouvoir un comportement responsable des consommateurs, en commençant par la réduction drastique des déchets quotidiens nécessaire pour apporter des avantages en termes d'impact environnemental sur le pays ' indique le groupe.



' Les communautés énergétiques jouent un rôle vital dans la croissance du pays, qui traverse une période de profonds changements, nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable ambitieux fixés par l'Union européenne ', a déclaré Augusto Raggi, directeur d'Enel X Italie.





Valeurs associées ENEL MIL +0.13%