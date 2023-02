Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: prolonge la période d'exclusivité avec PPC information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 12:15









(CercleFinance.com) - Enel annonce avoir prolongé la période d'exclusivité pour les négociations avec la société grecque Public Power Corporation (PPC) pour la vente de toutes les activités roumaines.



Cette période a été prolongée jusqu'au 28 février 2023. Les parties informeront le marché si elles concluent un accord contraignant sur la transaction.





Valeurs associées ENEL MIL -0.78%