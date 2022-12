Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Enel: présente ses initiatives dans l'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 13:49

(CercleFinance.com) - Enel a mis en ligne aujourd'hui 'Un voyage dans l'économie circulaire du Groupe Enel : Strategy, projects and results', un document rendant compte des efforts actuels du Groupe, à travers des initiatives et des projets, dans le domaine de l'économie circulaire.



' L'approche d'Enel se traduit par des actions tout au long de la chaîne de valeur, depuis les étapes de conception, jusqu'à la gestion de la fin de vie et la récupération des matières premières ', a déclaré Francesco Starace, directeur général du groupe.



Le document est divisé en trois domaines : les nouveaux modèles commerciaux, qui décrit comment les modèles basés sur les principes de l'économie circulaire sont adoptés dans le groupe ; l'approche circulaire et durable du groupe pour les matières premières ; et enfin les efforts déployés par le Groupe pour définir un modèle de ville circulaire.



En outre, ce document approfondit une série d'actions destinées à mettre en oeuvre un modèle de développement circulaire qui ne dépend pas de la consommation de ressources, protège l'environnement, favorise l'utilisation de ressources renouvelables et contribue à améliorer la qualité de vie des personnes tout en étant économiquement compétitif.