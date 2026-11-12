Enel : le bénéfice net sur 9 mois ressort au-delà des attentes

Le groupe énergétique italien a poursuivi sa progression au troisième trimestre 2026, portant la croissance de son bénéfice par action à 8% sur neuf mois, contre 5% au premier semestre. La hausse des investissements dans les réseaux soutient sa rentabilité, malgré un environnement énergétique volatil.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net ordinaire part du groupe a atteint 6,02 milliards d'euros, en hausse de 5,5% sur un an, alors que le consensus visait plus modestement 5,76 MdsEUR.

Le bénéfice net publié a progressé de 7,6%, à 5,63 MdsEUR laissant apparaître un BPA ordinaire de 0,61 EUR, en augmentation de 8%, soutenu notamment par les rachats d'actions.

Le chiffre d'affaires cumulé a augmenté de 8,9%, à 65,02 MdsEUR, tandis que l'EBITDA ordinaire a progressé de 4%, à 17,95 MdsEUR. Hors activités de trading, sa croissance atteint 9%, à 17,5 MdsEUR.

Cette progression repose principalement sur les réseaux électriques, dont l'EBITDA ordinaire a augmenté de 11,7% sur neuf mois, à 7,3 MdsEUR. Les investissements dans cette activité ont progressé de 14,6%, à 5,43 MdsEUR.

Le troisième trimestre a toutefois été marqué par des conditions moins favorables en Italie, où une moindre disponibilité hydroélectrique, représentant environ 2 TWh, a pesé à hauteur de 200 MEUR sur les marges des activités renouvelables et de fourniture d'électricité.

Les investissements totaux du groupe ont atteint 10,6 MdsEUR sur neuf mois, en hausse de 30%, dont plus de 75% réalisés dans l'Union européenne et aux États-Unis. À fin septembre, la dette financière nette publiée s'établissait à 66,2 MdsEUR, contre 57,2 MdsEUR fin 2025.

Pour l'ensemble de 2026, Enel confirme fermement viser le haut de sa fourchette de prévisions de bénéfice par action, avec un objectif de 0,74 EUR. Le groupe anticipe également un ratio dette nette/EBITDA de 2,8 fois en fin d'année.

Dans les échanges post clôture, le titre apparaît en baisse de l'ordre de 0,4%.