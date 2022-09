Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: lance une obligation liée au développement durable information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Enel Finance International a lancé aujourd'hui une obligation liée au développement durable destinée aux investisseurs institutionnels sur le marché euro-obligataire pour un montant total de 1 milliard d'euros.



Cette nouvelle émission est liée à la réalisation de l'objectif durable d'Enel relatif à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, contribuant à l'Objectif de développement durable des Nations unies et conformément au Cadre de financement lié à la durabilité du Groupe.



' Nous nous efforçons de créer de la valeur à long terme pour tous les acteurs concernés en vue de la création d'une société décarbonisée et électrifiée, dont les fondements reposent sur la sécurité des approvisionnements en énergie durable ', a déclaré Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel.



L'obligation, qui est garantie par Enel, a été sursouscrite environ 2,4 fois, avec des ordres totaux d'environ 2,4 milliards d'euros et la participation significative d'investisseurs socialement responsables, ce qui permet au Groupe de continuer à diversifier sa base d'investisseurs.





