Enel: lance sept projets pour le Sud de l'Italie information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 16:26

(CercleFinance.com) - Sept projets, sélectionnés dans le cadre de l'appel à propositions 'Nel cuore del sud' ('Au coeur du Sud') promu par Enel Cuore, sont en cours de réalisation.



Ces projets doivent contribuer à la croissance sociale et économique des zones intérieures du sud de l'Italie, en redécouvrant les anciens métiers et traditions, et en favorisant l'inclusion sociale et l'emploi des personnes dans le besoin.



Un total de 1,5 million d'euros sera alloué pour financer les initiatives sélectionnées.



' Les projets sélectionnés illustrent le meilleur de la tradition italienne et reflètent pleinement des valeurs telles que l'inclusion et l'innovation ', a déclaré Michele Crisostomo, président d'Enel et d'Enel Cuore Onlus.