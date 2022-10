Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: lance la construction d'un site photovoltaïque information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - Enel Green Power annonce avoir donné le coup d'envoi de la construction d'une installation photovoltaïque à Trino (Piémont, Italie).



L'installation photovoltaïque sera construite sur une surface d'environ 130 hectares, à côté de l'ancienne centrale électrique ' Galileo Ferraris ', et sera composée de près de 160 000 modules, pour une capacité de 86 MW.



Enel précise qu'il s'agira de l'une des plus grandes centrales solaires du nord de l'Italie et qu'une fois pleinement opérationnelle, elle sera en mesure de produire environ 130 GWh par an.



'Ce projet permettra à Trino d'être à nouveau un acteur clé de la production d'énergie en adoptant une approche durable et tournée vers l'avenir', a déclaré Eleonora Petrarca, responsable du développement commercial en Italie chez Enel Green Power.





