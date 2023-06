Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: l'UE autorise la cession des activités roumaines à PPC information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif des opérations d'Enel en Roumanie par Public Power Corporation (PPC).



Enel Romania est active dans la production, la distribution et la fourniture d'électricité, ainsi que dans la fourniture de gaz naturel en Roumanie et la fourniture de services connexes.



PPC est active dans la production, la fourniture et la distribution d'électricité, principalement en Grèce.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises.





