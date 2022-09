Enel: inaugure un laboratoire d'innovation à Tel Aviv information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 15:49

(CercleFinance.com) - Enel a inauguré aujourd'hui l'Enel AI&Robotics Lab, un laboratoire dédié à l'exploration des applications innovantes de l'IA et de la robotique dans les énergies renouvelables et les réseaux électriques, ainsi qu'au développement de solutions et de matériaux durables.



Il s'agit de la quatrième initiative d'innovation lancée par le groupe Enel en Israël et elle est parrainée par Enel Green Power et Enel Grids, les branches du groupe dédiées, respectivement, à la production d'énergie propre et à la distribution d'énergie.



' L'innovation aide à améliorer la durabilité dans la production d'électricité, le développement du réseau et la numérisation, ainsi que l'électrification des utilisations finales ', a déclaré Michele Crisostomo, président d'Enel.



L'Enel AI&Robotics Lab, situé dans le centre de Tel Aviv, offre aux startups une surface de près de 300 m2 d'espaces ouverts et de salles de réunion ainsi qu'une zone de laboratoire, permettant à la fois des activités de bureau et le prototypage et l'expérimentation de petits robots, drones et capteurs.