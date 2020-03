Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel : hausse de 17% du résultat net ajusté en 2019 Cercle Finance • 20/03/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Enel a publié jeudi soir un résultat net hors exceptionnel en croissance de 17,4% à 4,77 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, et un EBITDA ajusté en progression de 10,8% à 17,9 milliards, pour des revenus en hausse de 6,3% à 80,3 milliards. Il explique avoir profité de la croissance de ses activités réseaux et infrastructures en Amérique Latine, ainsi que de l'amélioration des marges dans les activités génération thermique et courtage en Espagne et au Brésil. Affichant ainsi des résultats en ligne avec ses attentes et les objectifs de son plan stratégique, le groupe énergétique italien va proposer un dividende de 0,328 euro par action pour 2019, en augmentation de 17% par rapport à celui de l'exercice précédent.

Valeurs associées ENEL MIL +0.17%