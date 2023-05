Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: fonde une Communauté d'énergie renouvelable en Italie information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Enel X, société du Groupe Enel, et la Fédération Italienne des Consortiums et Organismes d'Industrialisation (FICEI) s'unissent pour créer la Communauté des Energies Renouvelables (CER) dans la Zone de Développement Industriel (ZDI) de Buccino, province de Salerne.



Composée d'entreprises de la ZDI de Buccino, dans la province de Salerne, cette Communauté, première de ce genre, peut être reproduite dans d'autres zones de développement industriel du pays représentées par la FICEI.



'Rendre nos entreprises autosuffisantes en mettant à leur disposition la richesse des infrastructures et la capacité de coordination dont disposent les Consortiums de Développement Industriel est un objectif auquel la FICEI est fortement attachée', a déclaré Antonio Visconti, président de la FICEI.



La CER est alimentée par deux centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 1,6 MW d'énergie renouvelable, qui produiront environ 1 250 MWh pendant 20 ans, ce qui permettra d'économiser 807 000 kg de CO2 par an.



La Communauté des Energies Renouvelables de Buccino est le premier exemple en Italie d'une synergie entre des acteurs d'une même zone de développement industriel.





Valeurs associées ENEL MIL +0.03%