Enel: finance son projet de panneaux solaires en Italie

(CercleFinance.com) - 3SUN, une société Enel Green Power, et UniCredit annoncent avoir signé un accord de financement d'un montant de 560 millions d'euros pour l'expansion de l'usine de panneaux solaires de 3SUN à Catane, en Sicile.



L'investissement contribuera au développement de TANGO, une usine de fabrication à l'échelle industrielle de modules photovoltaïques innovants, durables et à haute performance de 3Sun.



Conformément à l'accord, l'expansion de l'usine se traduira par une augmentation de 15 fois sa capacité à 3 GW par an par rapport à l'actuelle 200 MW. L'usine de production de 3 GW devrait être pleinement opérationnelle d'ici juillet 2024.



Francesco Starace, directeur général d'Enel a déclaré : 'L'usine que nous construisons à Catane sera à la pointe en termes de technologie et d'automatisation et contribuera à l'objectif de l'UE d'atteindre 40% de la consommation d'énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030'.





