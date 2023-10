Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: finalise la cession de 50% d'EGPA à INPEX information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Enel, agissant par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Enel Green Power (EGP), a finalisé vendredi la vente de 50 % des deux entités détenant toutes les activités renouvelables du Groupe en Australie, à savoir Enel Green Power Australia et Enel Green Power Australia Trust (ensemble ' Enel Green Power Australia ' ou ' EGPA '), toutes deux entièrement détenues par EGP, à INPEX Corporation (INPEX).



INPEX a payé une contrepartie totale d'environ 142 millions d'euros, équivalent à une valeur d'entreprise de 426 millions d'euros à 100 %.



La transaction globale a généré un impact positif sur l'EBITDA du Groupe Enel d'environ 95 millions d'euros, ainsi qu'un effet positif attendu sur la dette nette consolidée du Groupe d'environ 142 millions d'euros, ce montant n'incluant pas environ 203 millions d'euros de dette nette déconsolidée en 2022, puisque l'EGPA était déjà signalé comme ' détenu en vue de la vente '.



L'accord est conforme au plan stratégique actuel d'Enel, qui envisage la mise en oeuvre de partenariats dans certaines activités et zones géographiques pour améliorer la création de valeur.





Valeurs associées ENEL MIL -0.82%