Enel : entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Enel grimpe de 4,2% et surperforme le FTSE Mib (+2,7%) à Milan, dans le sillage d'un résultat net hors exceptionnel en croissance de 17,4% à 4,77 milliards d'euros au titre de l'année écoulée, en ligne avec ses attentes et les objectifs de son plan stratégique. Le groupe énergétique italien explique avoir profité de la croissance de ses activités réseaux et infrastructures en Amérique Latine, ainsi que de l'amélioration des marges dans les activités génération thermique et courtage en Espagne et au Brésil. Voyant dans cette publication 'un message rassurant d'Italie dans un environnement sanitaire dégradé' avec une confirmation de la trajectoire 2020, Oddo BHF relève son conseil sur Enel de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à sept euros.

Valeurs associées ENEL MIL +0.17%