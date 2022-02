Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: en retrait après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Enel recule de près de 2% à Milan, après la publication par l'électricien italien d'un EBITDA ordinaire en hausse de 6,7% à 19,2 milliards d'euros au titre de 2021, grâce notamment à un gain réalisé sur la cession de sa participation dans Open Fiber.



A 88,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 33,8%, grâce entre autres à une demande accrue en électricité qui a soutenu les volumes transportés pour sa division infrastructures-réseaux et les ventes aux clients finaux en Italie et en Amérique Latine.



Enel affichait en fin d'exercice une dette financière nette de 52 milliards d'euros, en augmentation de 14,5% sur un an, attribuable notamment aux besoins générés par les investissements sur la période et au renforcement des parts dans Enel Americas.





Valeurs associées ENEL MIL -2.24%