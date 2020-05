Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel : en hausse limitée avec des propos de broker Cercle Finance • 12/05/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Enel grappille 0,6% et sous-performe ainsi le FTSE MIB de Milan (+1,2%), freiné par Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance', mais avec un objectif de cours ajusté de huit à 7,4 euros suite aux trimestriels de l'électricien italien. Le broker n'attend qu'un impact limité de la pandémie de Covid-19 sur les résultats annuels, en raison du mix d'activité bien diversifié d'Enel. Il réduit de 4% son estimation de résultat net 2020, à un niveau restant toutefois supérieur d'environ 2% au consensus.

Valeurs associées ENEL MIL +0.32%