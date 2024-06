Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: émet 2 milliards de dollars d'obligations information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Enel Finance International, sous le contrôle d'Enel S.p.A., a émis une obligation liée à la durabilité de 2 milliards de dollars américains (environ 1,9 milliard d'euros) pour les investisseurs institutionnels. Cette obligation, garantie par Enel, a été sursouscrite, avec des commandes atteignant 5,6 milliards de dollars.



Le directeur financier d'Enel, Stefano De Angelis, a souligné que ce succès reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de durabilité financière et environnementale de l'entreprise. Les fonds levés seront utilisés pour financer les besoins courants du groupe, y compris le refinancement de la dette.



L'obligation est liée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 de la production d'électricité, en conformité avec les objectifs de développement durable de l'ONU et le cadre de financement durable d'Enel, mis à jour en janvier 2024.



L'émission comprend deux tranches, la première étant de 1,25 milliard de dollars à un taux fixe de 5,125 %, avec une échéance au 26 juin 2029 et un rendement effectif de 5,384 %.





