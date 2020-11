Enel : détaille son plan stratégique 2021-2023

(CercleFinance.com) - Le groupe Enel a publié ce matin une note détaillant son plan stratégique 2021-2023, prévoyant un investissement de 40 milliards d'euros, dont 90% seront conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les investissements augmentent ainsi de 36% par rapport au plan précédent précise Enel.

La part belle sera faite aux énergies renouvelables avec 17 milliards d'euros investis, ce qui conduira à une capacité renouvelable consolidée installée globale de 60 GW d'ici 2023 (+ 33% par rapport à 2020).

Le montant restant concerne les clients: la valeur des clients Business to Customer ('B2C') devrait augmenter d'environ 30% et celle de Business to Business ('B2B') d'environ 45%, grâce à l'élimination des tarifs réglementés, indique Enel.

Le résultat de ces investissements montrera, pour toutes les activités, une croissance à deux chiffres au cours de la période du plan triennal, poursuit Enel. La capacité renouvelable gérée devrait atteindre environ 8 GW en 2023, soit plus du double par rapport à 2020.

Au niveau du Groupe, l'EBITDA ordinaire devrait être compris entre 20,7 et 21,3 milliards d'euros en 2023, soit un taux de croissance annuel de 5% à 6%. Le résultat ordinaire net devrait être compris entre 6,5 et 6,7 milliards d'euros en 2023, soit une croissance annuelle de 8% à 10%.

Les actionnaires recevront un dividende fixe garanti par action ('DPS') croissant au cours des trois prochaines années avec un objectif de 0,43 euro / action en 2023, ce qui se traduit par un taux de croissance annuelle d'environ 7%.

Le Groupe prévoit de mobiliser des investissements de 190 milliards d'euros sur la période 2021-2030, en stimulant la décarbonation, l'électrification des consommations et les plateformes pour créer de la valeur partagée durable pour l'ensemble des parties prenantes et une rentabilité à moyen et long terme.