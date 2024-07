Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 13:48









(CercleFinance.com) - Enel avance de près de 1% à Milan, sur fond d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 23% à huit euros, dans le sillage d'estimations de BPA 2024-26 augmentées de 4% pour l'électricien.



'Enel se traite avec une décote importante par rapport à ses pairs intégrés, ce qui est injustifié, selon notre analyse comparative, dans laquelle il se positionne bien en termes de mix d'activités, de rendements et de bilan', avance le broker.





Valeurs associées ENEL 6,84 EUR MIL +0,68%