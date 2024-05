Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Enel prend plus de 3% à Milan au lendemain de la publication par l'électricien d'un résultat net part du groupe en hausse de 87% à 1,93 milliard d'euros pour le premier trimestre 2024, ainsi que d'un EBITDA ordinaire en progression de près de 12% à 6,09 milliards.



Le groupe italien explique que cette augmentation est attribuable, plus précisément, aux résultats positifs des activités intégrées, grâce à la production d'énergie renouvelable, ainsi qu'à l'optimisation des coûts d'approvisionnement qui a amélioré les marges sur ventes.



A plus de 19,4 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a reculé de 26,4%, avec la baisse progressive des prix, la diminution des quantités d'électricité vendues sur les marchés finaux, ainsi que celle de la production à partir de sources thermiques.





