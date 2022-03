Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: croissance de 22% du résultat net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Enel grimpe de 2% à Milan, après la publication par le groupe énergétique italien, au titre de l'année écoulée, d'un résultat net en croissance de 22,2% à 3,19 milliards d'euros et d'un EBITDA ordinaire en hausse de 6,6% à 19,21 milliards.



A 88 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a grimpé de 33,3%, croissance attribuable à tous les secteurs d'activité, principalement en raison de l'augmentation des volumes d'électricité, mais aussi à un gain réalisé lors de la vente de la participation dans Open Fiber.



Le dividende total proposé pour l'ensemble de l'exercice 2021 est fixé à 0,38 euro par action (dont 0,19 euro a déjà été versé à titre de paiement intermédiaire en janvier dernier), soit une augmentation de 6,1% par rapport au dividende total de 2020.





