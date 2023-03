Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: coopère avec Newcleo sur la technologie nucléaire information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Enel et la société de technologie nucléaire propre Newcleo annoncent avoir signé un accord de coopération en vue de travailler sur des projets de technologie nucléaire de génération IV.



Ce partenariat vise à fournir une source d'énergie sûre et stable, ainsi qu'à réduire de manière significative les volumes de déchets radioactifs.



Conformément à l'accord, Enel collaborera avec Newcleo en fournissant une expertise spécialisée grâce au partage d'un certain nombre de membres du personnel qualifié de l'entreprise.



Newcleo s'est engagée à garantir une option pour Enel en tant que premier investisseur dans sa première centrale nucléaire, qu'elle construira en dehors de l'Italie.



'Nous nous réjouissons de soutenir Newcleo dans sa feuille de route difficile mais prometteuse pour fournir de l'électricité zéro émission d'une manière sûre, abordable et durable', a déclaré Francesco Starace, directeur général d'Enel.



La première étape de la feuille de route de Newcleo sera la conception et la construction d'un mini-réacteur à neutrons rapides au plomb (LFR) de 30 MWe, premier du genre, qui sera déployé en France d'ici à 2030.





