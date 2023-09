Enel: contrat de sponsoring avec l'AS Roma information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 12:30

(CercleFinance.com) - Enel a fait savoir hier que le groupe était désormais le partenaire énergétique officiel du club de football de l'AS Roma.



Il contribuera à guider le club tout au long de son parcours de développement durable avec une gamme de services et de solutions intégrés visant à accroître l'électrification et l'utilisation d'énergies renouvelables.



Grâce à cet accord, Enel sera présent au Stadio Olimpico, le plus grand complexe sportif de Rome, et son logo sera affiché sur les écrans LED et sur les écrans géants utilisés pour l'avant-match et les interviews d'après-match lors des matchs à domicile de la Roma en Serie A et en Coppa Italia.