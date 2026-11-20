Enel ENEI.MI , le plus grand groupe énergétique italien, a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir un portefeuille de centrales solaires aux États-Unis, portant ainsi sa capacité installée en énergies renouvelables en Amérique du Nord à 13,5 gigawatts (GW), y compris les installations de stockage.
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L'accord conclu avec le développeur privé energyRe s'inscrit dans la stratégie d'Enel visant à développer sa production d'énergie renouvelable par le biais d'acquisitions sur ses marchés clés
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Ce portefeuille comprend des centrales solaires situées en Caroline du Sud, d’une capacité installée totale de 317 MW en courant continu et dont la production annuelle moyenne d’électricité devrait dépasser 540 gigawattheures
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Cette acquisition intervient alors que les services publics et les promoteurs continuent d’investir dans la production d’énergie renouvelable aux États-Unis, attirés par la demande croissante en électricité et le besoin de sources d’énergie supplémentaires à faibles émissions de carbone
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Cette opération devrait augmenter la dette financière nette du groupe d’environ 255 millions de dollars une fois les centrales achevées et compte tenu des effets de leur mise en service, a indiqué Enel
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La société, dont le siège est à Rome, estime que ces actifs généreront 30 millions de dollars supplémentaires d’EBITDA annuel (et de résultat opérationnel) une fois qu’ils seront opérationnels
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La finalisation de l'opération est prévue au premier trimestre 2027 et reste soumise aux conditions habituelles, notamment aux autorisations requises par la réglementation américaine
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