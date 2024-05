Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: cession de participations détenues par Enel Perú information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Enel fait savoir que sa filiale Enel Perú, contrôlée via Enel Américas, a finalisé la vente de toutes les participations détenues dans les sociétés de production d'électricité Enel Generación Perú et Compañía Energética Veracruz à Niagara Energy.



La transaction a été finalisée suite à la réalisation des conditions suspensives énoncées dans le contrat de vente et d'achat, annoncé le 22 novembre 2023.



Le prix total s'élève à environ 1,3 milliard de dollars. La valeur globale de l'entreprise relative à 100 % des actifs cédés s'élève à environ 2,1 milliards de dollars américains (environ 2 milliards d'euros1).



L'opération va générer un impact positif sur le résultat net du Groupe publié en 2024 d'un montant d'environ 7 millions d'euros.







