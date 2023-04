Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: cession de participations à la société chinoise CSGI information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - Enel a annoncé vendredi que sa filiale Enel Perú avait signé un accord avec la société chinoise China Southern Power Grid International (CSGI) pour lui vendre la totalité de ses participations dans la société de distribution et de fourniture d'énergie Enel Distribución Perú S.A.A. et Enel X Perú S.A.C., cette dernière fournissant des services énergétiques avancés.



L'accord établit que CSGI acquerra les participations d'Enel Perú dans Enel Distribución Perú S.A.A. (équivalant à environ 83,15 % du capital social) et Enel X Perú S.A.C. (égal à 100% du capital social), pour un montant total d'environ 2,9 milliards de dollars américains, soit une valeur d'entreprise d'environ 4 milliards de dollars américains (sur une base à 100%).



La contrepartie totale est sujette aux ajustements habituels pour ce genre de transactions en tenant compte du temps entre la signature et la clôture, précise Enel.





Valeurs associées ENEL MIL +0.24%