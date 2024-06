Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: cède des participations d'Enel Perú pour 3,1 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Enel annonce avoir finalisé la vente des participations d'Enel Perú dans Enel Distribución Perú et Enel X Perú à North Lima Power Grid Holding, contrôlée par China Southern Power Grid International.



La transaction, d'une valeur totale d'environ 3,1 milliards de dollars inclut des ajustements pour le temps écoulé entre la signature et la clôture.



Elle permet de réduire la dette nette consolidée d'Enel de 2,9 milliards d'euros en 2024, avec un impact positif attendu sur le résultat net du groupe en 2024 de 500 millions d'euros.



Enel précise que cette vente est conforme à son Plan Stratégique 2024-2026, celui-ci visant notamment à renforcer la structure financière et à augmenter les investissements dans les régions stratégiques.





