Enel: cède des actifs photovoltaïques au Chili à Sonnedix 13/07/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Enel et sa filiale chilienne Enel Chile ont annoncé hier la signature d'un accord avec Sonnedix Chile Arcadia et Sonnedix Chile Arcadia Generación, deux sociétés du groupe international d'énergies renouvelables Sonnedix.



L'accord porte sur la vente de l'intégralité des participations détenues par Enel (environ 0,009%) et Enel Chile (environ 99,991%) dans le capital social d'Arcadia Generación Solar, une société chilienne qui détient un portefeuille de quatre centrales photovoltaïques (PV) en exploitation.



Les actifs sont situés dans les régions d'Atacama et d'Antofagasta, au nord du Chili, et ont une capacité installée totale d'environ 416MW.



L'accord prévoit que les acheteurs (Sonnedix Chile Arcadia et Sonnedix Chile Arcadia Generación) versent une contrepartie totale de 550 M$ (soit environ 504 ME) correspondant à la valeur d'entreprise (base 100%) convenue par les parties.



En tant que telle, la transaction devrait générer un impact positif sur la dette nette du groupe Enel d'environ 504 millions d'euros et sur le résultat net du groupe publié pour 2023 d'environ 20 millions d'euros, estime Enel.