Enel: cède 90% de NewCo à A2A pour 1,2 milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Enel a annoncé ce week-end la signature d'un accord entre sa filiale 'e-distribuzione' et A2A visant à rationaliser la gestion des réseaux de distribution qui interagissent en Lombardie (Italie).



Il est prévu que e-distribuzione vende à A2A 90% du capital d'un véhicule nouvellement constitué (' NewCo ') ainsi que des activités de distribution d'électricité dans certaines communes des provinces de Milan et Brescia.



A2A paiera une contrepartie d'environ 1,2 milliard d'euros, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,35 milliard d'euros.



A l'issue de la transaction, e-distribuzione conservera une participation de 10% du capital de NewCo.



La clôture de la transaction est attendue avant la fin de l'année.





