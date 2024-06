Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enel: cède 49% de Enel Libra Flexsys à Sosteneo Energy information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Enel Italia annonce avoir finalisé la vente de sa participation minoritaire de 49 % dans Enel Libra Flexsys à Sosteneo Energy Transition 1 pour 1,1 milliard d'euros.



Enel Libra Flexsys détient et exploite un portefeuille comprenant 23 systèmes de stockage d'énergie par batteries d'une capacité totale de 1,7 GW et 3 projets de rénovation d'installations de turbines à gaz à cycle ouvert avec une capacité totale de 0,9 GW.



Cette transaction est conforme au modèle d'affaires de 'Partenariat' du groupe Enel, visant à maximiser la productivité et le rendement du capital investi tout en maintenant le contrôle des actifs stratégiques.



Enel Italia garde néanmoins le contrôle de Enel Libra Flexsys.





