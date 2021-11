Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel : bien orienté au lendemain du plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Enel avance de près de 2% à Milan, au lendemain de la présentation du plan stratégique 2022-24 du groupe énergétique, d'où ressort notamment sa volonté d'accroitre de plus de 40% sa capacité de génération d'électricité d'origine renouvelable à horizon 2024. 'Le nouveau plan d'activité d'Enel a renforcé notre vision que la création de valeur de l'entreprise liée à la transition énergétique n'est que partiellement intégrée dans le cours de bourse actuel', juge Stifel qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre.

Valeurs associées ENEL MIL +1.48%