Enel: avec Aon vont développer la télémédecine information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 18:10

(CercleFinance.com) - Enel X, la Fondation Policlinico Gemelli et Aon ont signé un accord pour promouvoir des programmes de soins de santé personnalisés et numériques par le biais de la plateforme e-well.



Grâce à ce partenariat, Enel X Italia, leader en Italie et dans le monde en matière de conseil en risques et en ressources humaines, de courtage d'assurance et de réassurance, pourra donner à son réseau d'entreprises l'accès au service Smart Axistance e-Well, un programme de gouvernance du bien-être en entreprise développé par Enel X et la Fondazione Policlinico Gemelli dans le but d'offrir des plans de santé personnalisés et numériques, intégrés à la visite médicale traditionnelle.



'Avec Smart Axistance e-Well, nous mettons notre capacité technologique au service de l'innovation sociale, en atteignant un double objectif: diffuser un nouveau modèle de bien-être basé sur le bien-être psychophysique des personnes et encourager le développement de la télémédecine, qui est fondamentale pour rendre les soins de santé abordables pour tous', commente Francesco Venturini, directeur d'Enel X.