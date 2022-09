Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: augmente ses volumes de gaz avec Sonatrach information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 17:07









(CercleFinance.com) - EnelGroup et la compagnie pétrolière publique algérienne Sonatrach, ont signé aujourd'hui une série d'accords concernant les contrats de fourniture de gaz naturel que les deux sociétés ont actuellement en place.



Les parties ont convenu de la fourniture de volumes supplémentaires pour 2022 et de la possibilité d'augmenter les volumes au cours des prochaines années, en plus d'un ajustement du prix de vente qui tient compte des conditions actuelles du marché.



Ces accords reflètent l'engagement des deux parties à renforcer leur partenariat et consolider les relations commerciales dans le domaine du gaz naturel avec l'Algérie.





