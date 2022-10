Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: a vendu sa participation dans PJSC Enel Russia information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Enel annonce avoir finalisé la vente de la totalité de sa participation dans PJSC Enel Russia, soit 56,43 % du capital social de cette dernière, à PJSC Lukoil et au Fonds d'investissement mutuel combiné fermé Gazprombank-Frezia, pour 137 millions d'euros.



Enel a cédé tous ses actifs de production d'électricité en Russie, qui comprenaient environ 5,6 GW de capacité conventionnelle et environ 300 MW de capacité éolienne à différents stades de développement.



La transaction globale a généré un effet positif sur la dette nette consolidée du Groupe d'environ 610 millions d'euros et un impact négatif sur le résultat net déclaré du Groupe d'environ 1,3 milliard d'euros, reflétant principalement la libération d'une réserve de conversion de devises d'environ 1,0 milliard d'euros au 30 septembre 2022.



Cet effet comptable n'aura pas d'impact sur les résultats économiques ordinaires, explique le Groupe.





