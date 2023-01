Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: a lancé une émission obligataire de 1,75 MdE information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Enel a lancé avec succès l'émission d'obligations non convertibles, subordonnées, perpétuelles, hybrides pour les investisseurs institutionnels sur le marché européen, libellées en euros pour un montant total de 1,75 milliard d'euros.



L'émission a été sursouscrite plus de 8 fois, avec un total d'ordres d'environ 15 milliards d'euros.



Dans le même temps, Enel a lancé des offres publiques d'achat volontaires pour le rachat en numéraire de tout ou partie de son obligation hybride perpétuelle en circulation de 750 millions d'euros avec sa première date d'appel en août 2023 et le rachat en espèces d'une partie de l'obligation hybride en circulation de 1 250 millions de dollars US arrivant à échéance septembre 2073 avec sa première date d'appel en septembre 2023.





