Enel: a construit une ferme solaire de 87 MW dans le Piémont

(CercleFinance.com) - Enel Green Power annonce la construction d'une centrale photovoltaïque sur un ancien site nucléaire à Trino, dans le Piémont (Italie), équipée de 160 000 panneaux solaires et d'un système de stockage par batterie lithium-ion de 25 MW.



Cette ferme solaire, d'une capacité de 87 MW, produira 130 GWh par an, suffisant pour alimenter 47 000 foyers et éviter 56 000 tonnes de CO2.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'Enel pour développer les énergies renouvelables, avec un investissement de plus de 12 milliards d'euros prévu sur trois ans.







Valeurs associées ENEL 6,57 EUR MIL +0,49%