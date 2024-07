Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Endesa: en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,41 MdsE au 1er semestre en repli de 20,6% par rapport à la même période de l'année dernière (13,12 MdsE).



Les investissements du premier semestre se sont élevés à 924 millions d'euros, en baisse de 16 %.



La société a déclaré un EBITDA de 2,413 milliards d'euros, marquant une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente.



Le résultat net s'établit à 800 millions d'euros à Juin, en baisse de 9%, normalisant sa tendance après un premier trimestre marqué par l'enregistrement de l'impôt extraordinaire de 1,2% sur les revenus. Le résultat net ordinaire (pris en compte pour la distribution du dividende) a diminué de 12 % à 772 millions d'euros.



Les résultats d'Endesa à la fin du premier semestre lui ont permis de réaffirmer au marché qu'elle est en bonne voie pour atteindre ses principaux objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2024. Ces objectifs comprennent la réalisation d'un bénéfice brut d'exploitation (EBITDA) compris entre 4,9 et 5,2 milliards d'euros et d'un bénéfice ordinaire net de 1,6 à 1,7 milliard d'euros.



Endesa anticipe la finalisation imminente de la vente d'une participation minoritaire dans son portefeuille de projets solaires opérationnels en Espagne (2 000 mégawatts).





