Endesa: confirme ses objectifs de résultats pour 2024

(CercleFinance.com) - Endesa enregistre une baisse de 60% du résultat courant net à 951 E en 2023. En termes publiés (résultat net consolidé), le chiffre s'élève à 742 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires s'inscrit à 25 459 millions d'euros pour l'année 2023. A périmètre comparable, le résultat brut d'exploitation (EBITDA) ressort à 4 392 millions d'euros, en baisse de 18 %. L'EBITDA publié, qui inclut des impacts extraordinaires sur l'activité gazière et des provisions pour la numérisation, a diminué de 32% à 3 777 millions d'euros.



'L'année a été marquée par une solide génération de trésorerie qui a porté le cash-flow à fin 2023 à 4 697 millions d'euros' indique le groupe.



Au cours de l'année, Endesa a ajouté 600 mégawatts (MW) de nouvelle capacité renouvelable, pour atteindre 9 900 MW. Le réseau de bornes de recharge totalisait 19 300 à la fin de l'année, soit une augmentation de 39 % sur un an.



L'évolution commerciale positive se poursuit, le nombre de clients d'électricité sur le marché libre atteignant 6,9 millions. Cela porte le nombre total de clients à 10,5 millions.



José Bogas, directeur général, a déclaré : ' Après une année 2023 marquée par des circonstances extraordinaires, nous anticipons un retour à la croissance pour l'année en cours basée sur la normalisation des conditions de marché. Nous reconfirmons les objectifs annoncés lors du dernier Capital Markets Day : Atteindre un EBITDA compris entre 4 900 et 5 200 millions d'euros, ce qui représenterait une augmentation comprise entre 11 % et 18 % ; et d'augmenter le résultat net courant entre 60 % et 70 %, pour le situer dans la fourchette de 1 600 à 1 700 millions d'euros '.





