Endenred : vers un test imminent des 42E

(CercleFinance.com) - Endenred chute de -3%, sous 42,3E et s'achemine vers un test imminent des 42E, support abordé une 1ère fois le 30mai dernier.

En cas d'enfoncement, le prochain point d'appui serai la base du canal baissier moyen terme qui gravite vers 41,4E.

Sous ce support, l'objectif suivant se situerait vers 34E.





Valeurs associées EDENRED 42.49 EUR Euronext Paris -2.50%